Receitas: Bacalhau à Espanhola

Ingredientes

1 posta de bacalhau de 800g dessalgada

3 folhas de louro

8 dentes de alho

100g de grão de bico cozido

100g de batatas cozidas picadas

100g de cenoura cozida picada

½ cebola

1 colher de chá de orégano

350 ml de molho de tomate fresco

10 azeitonas portuguesas

3 fatias de pimentão (se preferir, tire a pele)

2 ovos cozidos

Como fazer

Pré-cozer a posta de bacalhau em água com as folhas de louro e com 5 dentes de alho por 10 minutos em fogo médio. Retirar o bacalhau da água e levar ao forno médio junto com o grão de bico, a batata, a cenoura, a cebola, o orégano e o molho de tomate por 10 minutos. Picar e fritar os 3 dentes de alho remanescentes. Retirar do forno e finalizar com as azeitonas, o pimentão, os ovos e com o alho frito. Servir com arroz branco.

