Michelly Crisfepe diz ser contra dietas radicais no Natal: "A vida é para ser vivida"

Michelly Crisfepe participou do Big Brother Brasil 11 e, assim como Sabrina Sato e Grazi Massafera, é uma das poucas ex-BBBs que fazem sucesso atualmente. Hoje musa fitness certificada como Life Healthy Coach, atleta de fisiculturismo e empresária, a loira de 34 anos diz ser contra dietas radicais nas festas de final de ano.

"Meu conselho é sempre para que as pessoas se cuidem ao longo do ano para que possam aproveitar as festas com a maior tranquilidade. Aliás é esse jeito que gosto de fazer. Mantenho minha dieta regradinha pelo máximo de tempo que consigo e furo com alguma coisa muito extraordinária, que goste muito. Aquela pessoa que se cuidou o ano inteiro é óbvio que pode aproveitar e comer mais livremente nas festas. Para as pessoas que não se cuidaram tanto ao longo do ano, estão preocupadas com as festas e querem maneirar para não perder a mão, aconselho a comer coisas que não ativem muito a insulina, no caso dos carboidratos e açúcares. Coma chester, peru, salada, legumes, castanhas, frutas secas, frutas e beba muita água. Panetone só um pedacinho (risos)", diz a embaixadora do Diva Fitness WBFF PRO e do Brasil Trading Fitness Fair.

"Gosto de ressaltar para que a pessoa se preocupe ao longo do ano, não exatamente no dia da festa. Não é para ninguém se privar de bons momentos na vida como Natal, Ano Novo, aniversário, casamento, reunião com a família e com os amigos. Para a pessoa que não se cuidou, que aproveite as festas e inicie um 2018 diferente e se cuidando ao longo do ano. Essa pessoa com certeza vai passar o Natal e Ano Novo de 2018 diferente e vai poder aproveitar melhor. Para que essas exceções sejam prazerosas e possam ser aproveitadas. Porque a vida é para ser vivida e celebrada. Por isso se cuidar a maior parte do tempo é a melhor coisa", destaca Michelly Crisfepe.

A ex-BBB conta que sua família já está acostumada com seus hábitos alimentares: "Não sou recriminada pela minha família. Eles já preparam coisas normais e mais saudáveis pois sabem que eu e meu marido temos um estilo diferente, mas conseguimos nos adaptar com o que tiver. Prefiro as proteínas, gorduras vegetais e saladas. Sempre têm essas opções e sempre escolho as mais saudáveis".

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar