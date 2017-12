Portal em frente ao Ney Braga ganha iluminação especial

A Concessionária Triunfo Econorte se uniu à Prefeitura de Londrina no projeto “Natal de Luzes”, que tem como objetivo resgatar o espírito natalino na cidade, viabilizando a completa iluminação da passarela de pedestres instalada na BR 369, em frente ao Parque Ney Braga.

“Foram instaladas milhares de lâmpadas em todo o contorno do Portal Londrina, o que deixou ainda mais bonito o maior portal de entrada da cidade”, revela Daniel Victorino, diretor da concessionária.

Construída pela Triunfo Econorte em 2014, o Portal supriu uma antiga reivindicação dos trabalhadores e moradores da região que tinham que cruzar a rodovia. Sua arquitetura traz ícones que fazem uma homenagem aos ingleses que colonizaram a cidade.

Além do Portal, os principais pontos turísticos de Londrina - como o Lago Igapó - ruas, avenidas e canteiros, também foram decorados com árvores natalinas com lâmpadas de LED. A promoção é da Prefeitura de Londrina junto com a Codel, CMTU, Associação Comercial e Industrial de Londrina e Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval), e conta com o apoio da Concessionária Triunfo Econorte e de outras empresas da cidade.