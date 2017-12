Assinada ordem de serviço para início das obras das passarelas da PR-445

Empresa tem 6 meses para concluir a instalação

A empresa vencedora da licitação para construção das passarelas deverá começar os trabalhos no dia 8 de janeiro, informou o deputado Tiago Amaral (PSB). A partir da assinatura da ordem de serviço, a empresa que venceu a licitação, a CRC Engenharia, com sede em Joinville (SC), está autorizada a iniciar as obras. O prazo limite para a entrega das três passarelas é de seis meses.

A CRC Engenharia venceu os três lotes, no valor de R$ 1.886.301,45, e vai ser responsável pela construção das passarelas em frente ao terminal Acapulco, em Londrina; em frente ao Iapar, também em Londrina, e no Jardim Silvino, em Cambé, perto do supermercado Tonhão.

Num primeiro momento a empresa fará a fundação e preparação dos locais onde serão instaladas as passarelas. A montagem das passarelas será feita em outro local e depois ocorrerá a instalação, informou Tiago Amaral.

RosiGuilhen/Ascom