Atriz e bailarina Dani de Lova será novamente a principal professora do reality show "Dancing Brasil"

Dani de Lova, que já foi bailarina no programa Domingão do Faustão, foi confirmada novamente como a principal professora de dança no reality show "Dancing Brasil", apresentado por Xuxa na TV Record.

A terceira temporada do "Dancing Brasil" estreia em janeiro e terá no elenco oficial os atores Dudu Pelizzari, Douglas Sampaio, Isabel Filardis, Barbara Borges e Diogo Sales, os cantores Naldo Benny, Marina Elali e Lu Andrade, a modelo Barbara Evans, o humorista Rodrigo Capella, o empresário Bruno Chateaubriand, a apresentadora Geovanna Tominaga, a ex-Miss Brasil Raíssa Santana e o ex-pugilista Popô.

Maytê Piragibe e Yudi Tamashiro foram os campeões da primeira e segunda temporada, respectivamente.

MF Press Global