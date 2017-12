Londrina poderá ter em 2018 o 1º Hackathon Imobiliário do Paraná

Construtora Artenge e parceiros programam o evento para 2018

Em 2018 Londrina poderá sediar um Hackathon do Mercado Imobiliário. O evento, que teve a primeira realização nacional em Presidente Prudente (SP), segundo Lucas Krasucki, secretário da Unimob (União das Imobiliárias de Presidente Prudente), contou com a participação da Artenge Construções Civis S/A, empresa com sede em Londrina, que tem empreendimento naquela cidade.

A direção da Artenge participou do 1º Hackathon Prudente – Negócios Imobiliários como parceira e mentora nas atividades da maratona, que contou ainda com a presença das imobiliárias de Londrina, a Century 21 e Aurora. “Nos mobilizaremos para realizar em 2018, a 2ª edição nacional em Londrina e a 1ª do Estado, em parceria com entidades de classe e empresas, já que somos uma cidade polo na construção civil e no mercado imobiliário. Despontamos nestas áreas nacionalmente com tecnologia de ponta e projetos inovadores”, disse o vice-presidente da Artenge, Nelson Barreto.

Além de ser destaque no setor da construção civil e imobiliário, Londrina é um polo tecnológico, tem várias empresas no setor de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), que fazem parte de uma APL de TIC (Arranjo Produtivo Local) e vem realizando Hackathons em várias áreas, como agronegócio, transporte, saúde, informação, entre outros. A cidade já possui diversas Incubadoras, Aceleradoras e Ecossistemas para o crescimento e desenvolvimento de empresas e startups. Barreto reforça, que diante deste quadro, a realização do 2º Hackathon de Negócios Imobiliários em Londrina tem tudo para dar certo, sendo primordial.

Em Presidente Prudente, o evento contou com a participação de 140 participantes, divididos em 21 equipes na busca de soluções para o setor imobiliário e ficou com o 1º lugar a equipe Iziimob. O Hackathon é uma maratona que reúne programadores, designers, empreendedores e outros profissionais (neste caso, ligados ao setor imobiliário), com o objetivo de desenvolver, em tempo recorde, um software que atenda ao desafio estabelecido pela organização, com soluções inéditas, criativas e tecnológicas, transferindo conhecimento a área em questão.

