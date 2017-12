FEL entrega brinquedos arrecadados na campanha Seja um Papai Noel

A campanha Seja um Papai Noel, realizada pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e Rádio Paiquerê, iniciou na segunda-feira (18), a distribuição dos brinquedos arrecadados para crianças carentes. A entrega foi realizada no Ginásio de Esportes Moringão, onde aproximadamente 800 crianças estavam presentes. A ação continua nesta terça-feira(19) em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) que não puderam comparecer à festa.

Esta foi a primeira edição da campanha. Embora houvesse um total de 3 mil brinquedos, foram necessárias 1.050 embalagens, já que os menores foram embalados junto aos maiores. “É muito gratificante saber que logo na primeira edição conseguimos garantir a alegria de tantas crianças. A Fundação de Esportes resolveu desenvolver este trabalho para estimular a solidariedade não só na nossa equipe de trabalho, mas também em toda a população e comunidade esportiva”, destacou o presidente da FEL, Fernando Madureira.

Participaram como pontos de coleta, colégios, clínicas, salões de beleza, lojas e farmácias, entre eles Dom Ivo Cabeleireiro, Studio Carpe Diem, Farmácias Nissei, Móveis Vizzano, Academia Off, Academia Madureira, Academia Mahamudra, Lincoln Tramontini, Losat, Via Grafit, Prima Línea, Colégio Marista, Clínica Odontológica Marcelo Guidugli, Raul Fulgêncio Imobiliária, Colégio Alfa, Karilu Uniformes e, ainda, a ajuda de agentes voluntários dos Grupos de Corrida Popular da FEL (COPO), da Ginástica para Todos (GPATO) e Grupo de Corrida Eu10 que também ajudaram na divulgação e na arrecadação. “Recebemos o apoio de muita gente, vamos trabalhar para que a Campanha seja maior em cada edição para mobilizar o máximo de pessoas possíveis”, adiantou o assessor de eventos da FEL, Sandro dos Santos.

Na entrega dos brinquedos no Moringão as crianças puderam participar também de práticas esportivas, recreativas e ainda contaram com a presença do Papai Noel, que distribuiu presentes e posou para fotos. “Ações desse tipo dentro da Fundação, com certeza, fazem com que as crianças vejam o esporte com bons olhos. Além de desenvolver a afetividade em procurar algum lugar para praticar esporte. A Fundação agradece a todos que apoiaram e contribuíram em promover a cultura da solidariedade para realização desta nobre campanha, possibilitando maior contato entre Fundação e comunidade”, concluiu Madureira.

Estiveram presentes no Moringão crianças da Escola Municipal Maria Cândida Peixoto Salles, Escola Municipal Atanázio Leonel e crianças do Assentamento Vida Feliz. Elas foram até o local através de dois ônibus da Francovig, quatro ônibus da Grande Londrina e um ônibus da Sulferraço, parceiros da campanha. Ainda serão contempladas com a ação crianças do Residencial Cristal e da Creche Educacional Pastor Samuel.

Campanha Dezembro Branco - As doações da Campanha Seja um Papai Noel começaram a ser feitas no dia 8 de novembro juntamente com a campanha Dezembro Branco, que tem como objetivo promover a arrecadação de fraldas geriátricas para o Asilo São Vicente de Paula. Como a entrega das fraldas será realizada na próxima sexta-feira (22), a FEL ainda está recebendo as doações.

N.com