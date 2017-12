52 participantes concluem o 4º Desafio das Catedrais

Terminou no último sábado (16) o 4º Desafio das Catedrais – caminhada recreativa de 120 km entre Maringá e Londrina. A largada foi na sexta-feira, às 19h, na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, na Cidade Canção. Dos 152 inscritos, 52 concluíram a prova e cruzaram a linha de chegada na Catedral Metropolitana de Londrina. O último a completar a prova chegou ao ponto final às 23h45, quase 29 horas após o início da jornada.

Segundo a organização do evento, o número de pessoas que chegaram à etapa final do Desafio subiu de 25% para 30% em relação à edição anterior, em 2016. O primeiro colocado foi o maratonista Jorge Varela Júnior, de Guarapuava, seguido do corredor João Fernando da Cunha, de Rolândia.

De acordo com o organizador, Arnaldo Amaral Filho, a palavra que marcou o trajeto é “solidariedade”. “Muita gente veio até mim para elogiar o atendimento prestado pela equipe de apoio e também o sentimento de auxílio mútuo entre os participantes. A todo tempo um oferecia água para o outro, perguntava se precisava de alguma ajuda. Creio que esse tenha sido o grande diferencial da caminhada”, destacou.

Inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Europa, o Desafio propunha aos caminhantes um percurso de reflexão, autoconhecimento e superação de dificuldades. Com apoio da Prefeitura de Londrina por meio da Codel e da CMTU, o evento, que existe desde 2014, visa fortalecer o empreendedorismo rural e resgatar a história das comunidades e dos personagens encontrados ao longo da trilha. Além de áreas de mata e plantações, a caminhada envolveu rodovias, estradas e propriedades rurais.

N.com