Presidente da ACIL é condecorado com a Ordem Estadual do Pinheiro

O presidente da ACIL, Claudio Tedeschi, recebeu na manhã desta terça-feira (19), em solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba, a condecoração da Ordem Estadual do Pinheiro, honraria máxima concedida pelo Governo do Estado. O rol de 60 personalidades homenageadas – empresários, artistas, líderes religiosos e políticos e expoentes do esporte - foi definido com base em indicações da sociedade civil e chancelado por uma comissão oficial. Neste ano, a outorga da Ordem do Pinheiro marca os 164 anos da Emancipação Política do Paraná, comemorado em 19 de Dezembro.

Outras personalidades de Londrina foram condecoradas: o ex-jogador e ex-presidente do LEC, Carlos Alberto Garcia, a diretora do Instituto do Câncer de Londrina, Mara Rossival, a ex-vice-governadora, Emília Belinati, e o arcebispo Dom Geremias Steinmetz.

Além de Tedeschi, portador a partir de agora do título de comendador, o associativismo paranaense foi homenageado através dos nomes de Douglas Taques Fonseca, presidente da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, de Marco Tadeu Barbosa, presidente da Faciap, e de Gláucio José Geara, presidente da Associação Comercial do Paraná, além de Rainer Zielasko, vice presidente de Serviços da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

