Topper Maestro PRO: bola oficial Séries B, C e D

A "Topper Maestro PRO" será a bola oficial das Séries B, C e D do Brasileirão 2018. Com mais de 40 anos de tradição no mercado esportivo da América do Sul, a Topper será novamente a fornecedora das divisões de acesso. A tradicional empresa esportiva desenvolveu a nova versão da bola que será utilizada pelos craques nos gramados brasileiros. O modelo começa a ser vendido em Abril/2018 nas principais lojas de esportes do país e no e-commerce da marca.

Diferenciais da Topper Maestro PRO

A Topper Maestro PRO é confeccionada com laminado de microfibra e 32 gomos costurados à mão. Um dos diferenciais é a textura similar a de uma bola de golf, em formato de cavidades redondas que reduzem o atrito com o ar e facilitam os chutes de longa distância. Já o forro com fios de nylon em sistema radial garante esfericidade perfeita e a câmara de ar desenvolvida em borracha butílica garante a retenção de ar e manutenção da pressão por mais tempo.

