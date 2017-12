Richa e Temer confirmam R$ 1,4 bilhão para novas obras no Paraná

O governador Beto Richa reuniu-se nesta quarta-feira (20) com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, em Brasília, para concluir um acordo entre o Estado e União que permitirá investimentos de R$ 1,5 bilhão em obras de saneamento no Paraná, sendo R$ 1,4 bilhão com recursos federais.

Richa relatou que o Paraná avançou substancialmente em sistemas de água e esgoto nos últimos anos, devido a um volume recorde de investimentos. O novo programa de obras será realizado com financiamento da Caixa Econômica Federal e vai atender municípios de todas as regiões do Estado.

“Esse novo pacote de investimento, que se constitui no maior contrato já selado entre a Sanepar e Caixa, vai promover um salto ainda maior e colocará o Paraná no topo dos estados que mais avançam nesta área”, afirmou o governador.

AVAL - Na reunião, com a participação do presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, e da bancada federal do Paraná, Temer reforçou o aval federal ao Paraná, destacando a boa situação fiscal do Estado, e destacou a importância de novos investimentos em saneamento.

O contrato entre a Sanepar e a Caixa será assinado nesta quinta-feira (20) pelo governador Beto Richa e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. O evento acontece no Palácio Iguaçu. Na solenidade serão anunciados os municípios beneficiados. A Caixa financiará 93,2% do investimento. O restante é contrapartida da Sanepar, com seus próprios recursos.

AEN