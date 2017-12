UEL forma 80 novos médicos

Foi realizada ontem, quarta-feira (20), no Teatro Universitário Ouro Verde, a solenidade de formatura da 65º turma do curso de Medicina, do Centro de Ciências da Saúde (CCS) - período letivo de 2017. No ano em que o curso de Medicina completou 50 anos, a Universidade formou ao todo 80 novos médicos.

A solenidade foi presidida pela reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, além da participação de membros do Conselho Universitário. A cerimônia contou ainda com a presença de diretores dos centros, pró-reitores, autoridades locais e convidados.

