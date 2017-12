Saúde divulga números da dengue e ações do Município

Na manhã desta quinta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou os números atualizados da dengue no Município e orientações à população durante o período de feriado e férias escolares. De acordo com os dados, até o momento, foram registrados 3.778 notificações relacionadas à doença. Deste total, 41 casos foram confirmados e 3.109 descartados. Outros 628 estão em andamento, aguardando o resultado de exames laboratoriais.

Para que os números não aumentem, os agentes municipais de Endemias continuam os trabalhos de inspeção de imóveis durante este final de ano. A gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Diana Martins, lembrou também que a população deve ficar atenta aos horários de trabalho dos agentes de endemias.

Durante os sábados, domingos e feriados eles não trabalham, ou seja, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2018, os agentes municipais de endemias não estarão visitando as residências. Portanto, os moradores não devem abrir suas casas à visitação nestes respectivos dias.

O horário de visitas dos agentes, em dias úteis, é das 8h às 14 horas. Por isso, na próxima terça-feira, dia 26 de dezembro e, na seguinte, 2 de janeiro de 2018, os profissionais retornarão aos trabalhos de inspeção de imóveis. “É importante que a população se atente aos dias de trabalho dos agentes, principalmente porque nesta época do ano muitas pessoas viajam e há menos movimento nas ruas. Caso o cidadão veja algo suspeito ou mesmo tenha alguma dúvida sobre o agente de endemias, ele pode telefonar para o 0800 400 1893 e perguntar sobre o profissional. Todos eles usam crachás e uniforme com a logotipo da Prefeitura para fácil identificação”, explicou a gerente.

Além do disque-dengue, a população pode ligar para a Guarda Municipal de Londrina pelo 153 e na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). Os mesmos telefones podem ser utilizados para fazer denúncias de locais com água parada.

Ações - Além dos serviços de vistorias às casas, prédios e fundos de vale, em dias úteis, na terça-feira passada (19), pela manhã, os educadores de endemias foram à horta comunitária do Conjunto Parigot de Souza. Eles orientaram os cuidadores do local sobre a maneira correta para limpar a caixa de água, a importância de mantê-la fechada, e os riscos de se deixar recipientes que podem acumular água parada ao ar livre. Levaram consigo os larvários e expositores do mosquito.

Na próxima terça-feira (26), os agentes estarão no Jardim Bancários, próximo ao fundo do vale da região, para conversar com os moradores, entregarem panfletos educativos, exporem o ciclo do Aedes. Na sequência, eles dão início aos preparativos para o primeiro Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa).

Dicas para prevenir a dengue - Ações simples feitas, com frequência, podem ajudar a combater a proliferação da dengue. Entre as ações estão o acondicionamento correto do lixo; colocação de areia nas bordas dos pratos de plantas e flores; limpeza do bebedouro de cachorros e gatos; remoção das folhas e galhos que podem entupir as calhas de água; manutenção da limpeza e do fechamento da caixa de água; limpeza de lajes e locais que acumulam água e descarte de latas, garrafas pets, copos e embalagens plásticas em sacos de lixo fechados.

N.com