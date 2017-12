Paraná Clube é o Campeão Paranaense Sub-19

Na terça-feira, 19, o Paraná Clube comemorava mais um aniversário quando sua equipe Sub-19 entrou em campo para a final do Campeonato Paranaense da categoria. Ao vencer o Cascavel por 2 a 1, o Tricolor coroou a data com o título estadual. O time do técnico Luciano Simm já havia vencido a primeira partida e, diante de seu torcedor, na Vila Olímpica do Boqueirão, venceu novamente.

O Paraná Clube foi campeão após disputar 28 partidas, conquistando 19 vitórias, oito empates e tendo apenas uma derrota. Foram 75 gols marcados e 22 gols sofridos, ficando com um saldo positivo de 53 gols e um aproveitamento de 77%.

O artilheiro da competição foi o atacante Pablo, do Coritiba, que balançou as redes 21 vezes em 24 jogos que disputou. Já o goleiro menos vazado foi Juliano, do Atlético Paranaense, que sofreu apenas 4 gols em 11 partidas que disputou. O artilheiro alviverde esteve no jogo para receber o troféu.

A premiação foi entregue pelo presidente da FPF, Hélio Pereira Cury, auxiliado pelo assessor da presidência, Robson Seerig.

