Furto de cabos somente em dezembro já chega a 25% do total de casos do ano

O mês de dezembro ainda nem acabou e os casos de furtos de cabo de telefonia e internet já somam um total de 25% de todos os casos de furto ocorridos em 2017, segundo levantamento realizado pela Sercomtel. Desde o início deste mês até ontem (20), a área técnica da operadora já registrou 58 ações desse tipo, o que representa um prejuízo, somente neste mês, de R$ 73.807, 52 à operadora.

O número é três vezes maior que a média mensal de casos de furto de cabos ocorridos durante o ano, que é de 19 ao mês. Até ontem, o total de prejuízo da operadora com essas ações criminosas já totalizam R$ 443.024,13 mil. O valor considera gastos com compra do material e mão-de-obra. Além dessa despesa, a Sercomtel ainda enfrenta o custo de ressarcimento aos clientes quando há bloqueio massivo da prestação do serviço devido ao furto.

Para conter os frequentes casos, a Sercomtel já investiu na instalação de cerca de 3 mil braçadeiras de aço nos locais em que as ações mais ocorrem e registrou mais de 200 boletins de ocorrências até dia 20 de dezembro.

N.com