Prefeitura de Tamarana estará em recesso a partir de 26/12

De acordo com o que está previsto no decreto 218/2017, publicado na edição do Jornal Oficial do Município do último dia 23, os órgãos da Prefeitura de Tamarana não terão expediente dos dias 26 de dezembro a 5 de janeiro de 2018. A medida, no entanto, não irá afetar os seguintes serviços municipais:

Tanto as unidades básicas de saúde quanto a Secretaria de Saúde trabalharão normalmente nesse período e só não irão atender nos feriados de 25 de dezembro e 1º e 2 de janeiro (que ocorre em razão da "troca" do feriado de 13 de dezembro). O Hospital Municipal São Francisco seguirá em atividade regular.

A varrição das ruas da cidade e as coletas de lixo comum e reciclável também não irão operar somente nos três feriados já citados.

O Conselho Tutelar começou a atender em regime de plantão nesta quarta-feira (20), por meio do celular 9 9943-6212 , e assim irá prosseguir até o fim do recesso. O número funciona 24 horas por dia e aceita ligações a cobrar.

Na Educação, as aulas da rede municipal (inclusive no CEI filantrópico Vinde a Mim) estão previstas para retornarem em 5 de fevereiro, mas as secretarias das unidades de ensino do município já retomarão suas atividades a partir de 22 de janeiro.

Vale informar ainda que a Câmara Municipal de Tamarana também não terá expediente durante o período de 26/12 a 05/01.

No Colégio Estadual Professora Maria Cintra de Alcântara, a volta às aulas será em 19 de fevereiro.

