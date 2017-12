Ibiporã: Prefeito e Vereadores reúnem-se nesta sexta-feira para discutir situação da Capela São Bento

O prefeito de Ibiporã, João Coloniezi, o secretário de Cultura e Turismo, Agnaldo Adélio, vereadores e representantes das Três Figueiras reúnem-se nesta sexta-feira (22), às 14h30, no gabinete do prefeito para discutir a situação da Capela São Bento, localizada na estrada das Três Figueiras (às margens do Contorno Norte – PR862), próximo à divisa com Londrina.

O terreno onde a capela foi construída estaria em uma propriedade privada, que teria sido vendida para uma imobiliária de Londrina. Os dois galpões que serviam para atividades religiosas e sociais já foram demolidos e a comunidade teme que a capela, que possui 60 anos de história, também venha abaixo.

A Prefeitura Municipal de Ibiporã informa que uma área de 1.400 m² pertence ao Município. Contudo, o registro do imóvel, realizado em 1957, foi feito no município de Sertanópolis, visto que em Ibiporã não existia cartório de registro de imóveis. A Prefeitura acrescenta que está abrindo matrícula em Ibiporã para registrar este terreno.

A Prefeitura Municipal de Ibiporã reitera que reconhece o valor histórico e sentimental que a comunidade Três Figueiras sustenta pelo espaço religioso. A primeira capela, de madeira, foi erguida pelos próprios moradores do local, entre 1955 e 1956.

A inauguração da capela ocorreu no dia 21 de março de 1956, sendo a primeira missa celebrada pelo pároco de Ibiporã, padre Leone Gervasoni. Nos anos 90, a comunidade se mobilizou novamente para construir uma igreja em alvenaria.

A história da Capela São Bento foi revisitada recentemente por meio do projeto “Circuito das Capelas - Projeto de recuperação da memória de Ibiporã, realizado pela Prefeitura Municipal e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI).

O projeto foi realizado entre os anos de 2014 e 2016, visitando e divulgando as 24 capelas espalhadas pela área rural e pelos bairros, com grande aceitação e participação por parte da comunidade local.

