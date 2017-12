Prefeitura amplia número de vagas para professores na rede municipal

Com o objetivo de atender o crescente número de alunos da rede municipal de ensino, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, sancionou a lei nº 12.639, que cria 415 novas vagas de magistério. Com a medida, o Município passa a contar com mais 240 vagas para docentes das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 170 para Educação Infantil e outras cinco para Educação Física. A lei municipal nº 12.639 foi publicada na edição de hoje (21) do Jornal Oficial do Município, que pode ser acessado no Portal da Prefeitura, link www.londrina.pr.gov.br.

Além das novas vagas criadas, o Município conta com outras 90 vacâncias, oriundas de aposentadorias. Destas, 72 são de docentes de Séries Iniciais e 18 de Educação Infantil.

Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, para preencher estas 505 vagas, a previsão é que os candidatos aprovados pelo concurso nº 172/2015 sejam convocados ainda neste mês, para que no início de janeiro realizem a escolha do seu local de trabalho.

Após a entrega da documentação obrigatória, realização de exames e perícias médicas, a expectativa é que os candidatos sejam nomeados em fevereiro. “Precisamos começar o ano letivo com esses professores. Talvez a gente não consiga tê-los exatamente no dia 5 de fevereiro (início das aulas), mas estamos trabalhando para isso. Sabemos que existem várias situações que podem atrasar as nomeações, como exames que precisam ser refeitos, certidões para serem emitidas, mas estamos contando para que em fevereiro, no mais tardar março, os professores ingressem na rede”, afirmou a secretária municipal.

Para Maria Tereza, a ampliação do número de vagas vai permitir que o quadro de professores da rede atenda a quantidade de estudantes. “Foi preciso criar vagas para fazer essa contratação. Mesmo que quiséssemos contratar, não tínhamos vagas, porque a rede cresceu muito. Nós estamos com 43.200 alunos, é o maior número de alunos da história da rede municipal de educação em Londrina, e a gente precisa acompanhar esse número. Estamos super animados com essa contratação, e muito felizes com a possibilidade de ter o quadro completo em todas as escolas”, destacou.

