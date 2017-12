UEL forma mais de 200 profissionais de quinze cursos

A UEL formou ontem,quinta-feira (21), 251 novos profissionais de diversas áreas. A cerimônia de formatura foi realizada no Centro de Educação, Física e Esporte (CEFE). A solenidade foi presidida pela reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, com participação de membros do Conselho Universitário.

Os novos profissionais são de quinze cursos de graduação, Enfermagem e Farmácia, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia e demais curso remanescentes - Administração, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Geografia, História, Música, Pedagogia e Psicologia.

