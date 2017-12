Não sabe o que dar neste Natal?

Além das pessoas presentearem muito seus amigos secretos com peças íntimas, as lingeries estão se mostrando cada vez mais uma ótima opção de presente para o Natal. "Muitas pessoas querem dar lembrancinhas no Natal e acabam optando pela lingerie conter peças com preços diversificados. Assim elas acabam presenteando mais pessoas. Percebemos que as lingeries mais compradas para presentes de Natal são as mais comportadas", conta a estilista Alessandra Chaves, da Vipagi.

Outra excelente opção de presente são as peças de moda praia fashion e moda praia plus size que estão entre as tendências deste verão. "A coleção beachwear fashion da Vipagi apresenta peças com diferentes texturas e apliques como tacel, tachas, bordados feito a mão, muitos estilos, peças com cores vibrantes e também básicos, com grade de tamanho que vai do P até a Linha Plus size (extraG). Modelos e peças empolgantes não ficam de fora nessa coleção já que a Vipagi sempre pensa na diversidade das mulheres com seus variados biotipos. Foi criada até uma linha de acessórios intitulada de Vip Chain para fazer a composição dos looks trazendo maior requinte e luxo", destaca Alessandra Chaves.

"Na coleção beachwear plus size verão 2017/2018 a Vipagi buscou explorar as curvas da mulher real com biquínis tomara que caia, cortininha e push–up, que valoriza o busto. Tangas hot pants, sukinis com regulagem e tanga fio não ficam de fora. Os maiôs estão glamorosos e para se sentir confortável existe o maiô saída que é mais fechado com sua versatilidade de uso. Saídas de praia em guipir, que é um luxo, e saídas longas que deixam o look mais poderoso também são tendências e estão na coleção. Desenvolvemos modelos para que as mulheres mostrem suas curvas, peças que as deixem mais lindas, fabulosas, confiantes e sensacionais!", completa a estilista.

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar