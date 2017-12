Receitas: Cheesecake de Figo com Palitos

Ingredientes:

Para a calda

8 figos roxos frescos, com casca e bem limpos (400 g)

1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo

¾ xícara (chá) de vinho do Porto

½ xícara (chá) de nozes quebradas grosseiramente

Para a base

3 embalagens de Palitos (210 g)

3 colheres (sopa) de manteiga

Para o recheio

3 embalagens de cream-cheese (450g)

4 ovos grandes

¾ xícara (chá) de açúcar

Para decorar

½ xícara (chá) de mel

3 ½ embalagens de Palitos Isabela (245g)

Modo de Preparo:

Prepare a calda: com a ponta de uma faca pequena retire o miolo (extremidade aberta) dos figos e corte-os em 4 partes.

Em uma panela coloque o açúcar mascavo com o vinho do Porto. Leve ao fogo baixo e deixe ferver por 1 minuto. Junte os figos e cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos para que amoleçam um pouco e fiquem bem brilhantes. Deixe esfriar e mantenha em geladeira até o momento de servir.

Prepare a base: triture os palitos até formar uma farofa e coloque em uma tigela. Junte a manteiga e amasse com as mãos para obter uma massa granulosa. Com essa massa forre o fundo de uma forma redonda (22 cm de diâmetro) de fundo falso. Reserve em geladeira.

Prepare o recheio: na tigela da batedeira coloque o cream-cheese, os ovos, o açúcar e bata em velocidade média por 20 minutos. Despeje sobre a base e leve ao forno médio (180° C), preaquecido, por cerca de 50 minutos ou até que as bordas estejam levemente douradas, com o centro ainda um pouco cremoso. Deixe esfriar, desenforme e mantenha em geladeira.

Decore o cheesecake: com um pincel espalhe o mel em toda a volta do cheesecake, bem rente à base, e “grude” os palitos, lado a lado. Finalize com uma fita e laço. Misture as nozes na calda e distribua sobre a superfície do cheesecake. Deixe em geladeira até o momento de servir.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 1 hora

Dica do Chefe: Se preferir você pode substituir os figos por morangos frescos.

(www.isabela.com.br.)