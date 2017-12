Atriz e bailarina Dani de Lova monta coreografia de parada de Natal

Dani de Lova, que já foi bailarina no programa Domingão do Faustão e que foi confirmada novamente como a principal professora de dança no reality show "Dancing Brasil", apresentado por Xuxa na TV Record, montou uma coreografia e está dançando nos shoppings Eldorado e Cidade São Paulo.

"Estou fazendo um evento muito legal de final de ano. Coreografei e estou dançando em uma Parada de Natal para uma marca suíça de chocolates. Coreografar é algo que me realiza muito. Ver acontecer tudo que você planejou e de maneira mágica é espetacular", exalta Dani de Lova.

"Fui convidada pelo produtor Lucas Paioli para coreografar esse evento e o mais importante é que a ideia não é só divulgar a marca Lindt, mas levar alegria e amor do Natal a todos que passeiam pelos shoppings", completa a atriz e bailarina.

Dani de Lova conta ainda que passará o Natal perto da família: "Como os ensaios do Dancing Brasil começam dia 3 de janeiro vou aproveitar para repor a energia com a família e alegrar o coração!".

MF Press Global