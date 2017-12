Taise Florence faz balanço de 2017 e projeta novos planos para 2018

A loira que começou o ano sendo musa do carnaval e terminou com seu time do coração sendo campeão da libertadores afirma que teve o melhor ano de sua vida.

O ano mal começava e Taise Florence começou a dar passos largos rumo aos seus objetivos. A gaúcha começou o ano de 2017, sendo convidada a integrar o carro de musas da escola de samba Unidos do Peruche e apartir daí não parou mais de crescer.

Aproveitando a grande exposição que teve o carnaval, Taise decidiu que queria mais e com um objetivo certo, teve a honra de ser convidada a estampar a capa da revista Sexy, em sua edição especial de inverno.

E para provar que as 4 estações estavam com ela, Taise entrou em uma disputa para ser a musa do grêmio no concurso do Musas do Brasileirão e mais uma vez, a pequena notável fez bonito e levou a faixa de musa para deleite dos torcedores e fã da loirinha.

Agora com todos esses acontecimentos em sua vida, ela tem dito que é de certa forma referencia para muitas mulheres que estão berando os 30 anos e tem medo de se expor e acha que já passou da idade. “Até os 50 anos quero ser uma musa, para isso vou me dedicar e dar um passo de cada vez” afirma. Os planos para o ano que vem são muitos na vida dela, mais com toda certeza teremos sim mais de Taise Florence em 2018.

Elias Tavares/E.T.Eventos