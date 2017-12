Bergson e Mazinho encerram o ano como artilheiros

A Série B do Campeonato Brasileiro 2017 terminou no dia 25 de novembro com o América-MG campeão, além dos acessos de Internacional, Ceará e Paraná. Os goleadores da competição, no entanto, não estavam entre os times que disputarão a Série A no ano que vem. Empatados com 16 gols marcados, os artilheiros foram Bergson, atacante do Paysandu, e Mazinho, meia do Oeste.

Para o goleador do Papão, o ano não poderia ter sido melhor.

– Para mim é um orgulho enorme poder ser artilheiro de uma competição nacional. Acho que mostra que o trabalho foi bem feito ao longo do ano. Tive uma lesão muscular no início do campeonato e acabei perdendo seis rodadas. Então tive que correr atrás, mas consegui manter uma regularidade e o resultado veio com a artilharia. Foi um 2017 muito bom – disse o atacante em entrevista ao site da CBF.

Bergson chegou à artilharia após marcar três gols na 37ª rodada, na vitória do Paysandu por 4 a 2 sobre o Santa Cruz, na Curuzu. Apesar do hat-trick, o atacante considera que seu gol mais bonito na competição foi contra o Oeste, na 20ª rodada, no triunfo por 3 a 1, em Barueri (SP).

– Recebi pela direita, avancei um pouco e bati forte, de longe, um pouco atrás do bico da grande área. A bola fez uma curva e entrou no ângulo do goleiro. Acreditei que dava e soltei o pé. O mais especial foi esse também. Eu já vinha fazendo gols com frequência, mas esse me deu mais confiança ainda para seguir marcando – contou o artilheiro.

O gol mais bonito de Bergson foi justamente contra o time de Mazinho, o outro artilheiro da competição. Aos 30 anos, o meio campista atribui o posto de goleador da Série B à sua experiência.

– O que mais me ajudou foi a união fora do campo, em saber lidar como um líder junto aos outros companheiro. Eles me ajudaram bastante dentro de campo também. Fico muito feliz em ser um dos artilheiros do campeonato. Isso vai ficar marcado para sempre – disse o meia, que também deixou seu hat-trick na competição, na vitória do Oeste por 3 a 0 sobre o Guarani, pela 28ª rodada.

