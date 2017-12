Chegou o verão! Sue dá as dicas da estação

A estação mais quente do ano já chegou! E é hoje, no verão é comum realizarmos viagens à praia e mais atividades ao ar livre, mostrando inevitavelmente, os quilinhos a mais ganhados no inverno. Para ficar em forma para a chegada do verão, muitas mulheres procuram soluções rápidas, porém infelizmente, não há como fugir do famoso clichê: além de dietas de reeducação alimentar, é necessário praticar exercícios físicos. Sue Lasmar, considerado o corpo mais perfeito dos Estados Unidos por Ronnie Coleman e detentora de um dos primeiros títulos Diva Fitness, dá as dicas para uma ótima forma na estação do exibicionismo.

1. Não acredite em fórmulas mágicas (shakes, dietas milagrosas ou exercícios milagrosos);

2. Treine tanto o componente aeróbio (cardiovascular) quanto o de força (neuromuscular);

3. Hidrate-se antes, durante e após os exercícios físicos;

4. Procure exercícios que englobem grandes grupos musculares;

5. A intensidade moderada-alta pode ser uma excelente aliada;

6. Aposte no exercício de força excêntrico (pergunte ao professor);

7. Treinamentos de corrida intervalada de alta intensidade são ótimo aliados;

8. Tenha regularidade nos treinos (3x na semana pelo menos)

