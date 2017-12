Divisão de Música da UEL promove curso de violoncelo e contrabaixo

A Divisão de Música da Casa de Cultura oferta no próximo ano o curso de violoncelo e contrabaixo sinfônico. As inscrições poderão ser realizadas no período de 15 a 23 de fevereiro de 2018, no endereço www.uel.br/eventos/insc/?id=3890. O curso começa em 27 de fevereiro de 2018, com término previsto para 30 de novembro. O curso será realizado na Divisão de Música (Rua Tupi, 210 - Centro).

Para iniciar o curso os alunos devem ser musicalizados e possuir instrumento. A prática de violoncelo é voltada para alunos acima de 10 anos. Já a prática de contrabaixo sinfônico a faixa etária é acima de 12 anos. Os cursos têm como objetivo proporcionar aos interessados na prática do violoncelo e contrabaixo sinfônico, visando formação na área com vistas a performance profissional.

Mais informações pelo telefone (43) 9 9911-8819, ou pelo e-mail cello-bass2013@hotmail.com.

AGU