Programação do Londrinatal segue até fim de semana na Casa do Papai Noel

A ACIL comunica que o Concerto Natalino na Concha, marcado para às 20 horas desta sexta-feira (22), foi cancelado devido à previsão de fortes chuvas. A ação integra a programação da campanha Londrinatal.

A Casa do Papai Noel, instalada nos arcos do Museu de Arte de Londrina (Rua Sergipe, 640), prossegue com seu funcionamento normal até o fim de semana. O local também sedia um presépio de tamanho natural.

Nesta sexta-feira, às 19h30 horas, o Papai Noel e a Mamãe Noel farão a entrega dos presentes para os contemplados no sorteio de brindes. No sábado (23), a casa será aberta a partir das 10 horas para visitas. Às 15h30 haverá apresentação do Grupo da Bandeira de Santos Reis Santa Luzia de Londrina. Às 16 horas está agendado o Café com Papai Noel e Roda de Viola com a dupla Edu e Eduardo.

No domingo (24), as visitas à Casa do Papai Noel terão início a partir das 10 horas. Às 16 horas as portas da casa serão fechadas e o Papai Noel seguirá em carreata encerrando a programação da campanha Londrinatal 2017.

ACIL