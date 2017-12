Rolândia: Deputado federal Sérgio Souza apresenta R$ 800 mil em emendas para a cidade

O Vice-Prefeito Roberto Negrão, os Secretários de Desenvolvimento Econômico Dario Campiolo, Finanças Francisco Ramos, Educação Claudio Pinho, Administração Celso Chequin, Patrimônio, Compras e Licitação Fábio Teixeira e Saúde Rosana Alves e os Vereadores João Ardigo e Alex Santana receberam no gabinete da Prefeitura o Deputado Federal Sérgio Souza.

Na ocasião, o Deputado anunciou a indicação de emendas ao orçamento federal na ordem de R$ 800 mil para a cidade: R$ 500 mil para melhorias no Espaço Viva Viva; R$ 200 mil para a aquisição de um ônibus para a Secretaria de Educação via Plano de Ações Articuladas (PAR)do Ministério da Educação e R$ 100 mil para custeio das Unidades Básicas de Saúde. As indicações partiram dos Vereadores Alex Santana, João Ardigo e do ex-Vereador Rodrigo “do Locatelli” Leocárdio Jorge.

NC/PMR