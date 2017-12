Priscila Santtana, considerada a musa mais sarada do Carnaval 2017, revela que vai "sair um pouco da dieta" no Natal

A modelo, fisiculturista e personal stylist Priscila Santtana, considerada a musa mais sarada do Carnaval de 2017 após dar um show como madrinha de bateria da Unidos do Peruche, revela que vai "sair um pouco da dieta" no Natal.

"Minha ceia esse ano será mais tranquila, vou me permitir sair um pouco da dieta porque os campeonatos já se passaram e agora só tenho o Carnaval mais próximo para me protocolar. Claro que não vou sair comendo tudo que minha família fizer, né?! (risos) Mas com certeza será um Natal mais gostoso porque vou comer um pouco mais", admite a loira que desfilará pela escola de samba X-9 Paulistana no Carnaval de 2018.

"O Natal tem muita coisa gostosa para comer e evitar o açúcar já é um grande passo. Vamos substituir o açúcar por algum bolo zero ou um panetone sem glúten. Ah, tem muita coisa gostosa para se deliciar sem se preocupar em engordar e o meu pedido da fatia de saúde já está me esperando (risos)", completa a beldade que é formada em Educação Física, Arquitetura e Moda.

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar