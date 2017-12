Time de Basquete de Londrina anuncia participação na Liga Ouro 2018

Nesta sexta-feira (22), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu a equipe do Basquete de Londrina, em seu gabinete. O grupo anunciou sua participação como representante de Londrina e do Paraná na Liga Ouro, a divisão de acesso à Liga Nacional de Basquete (LNB), e apresentou os novos patrocinadores, incluindo a Prefeitura de Londrina.

Marcelo explicou que o patrocínio da Prefeitura de Londrina ao time de basquete faz parte de um amplo trabalho de resgate ao esporte na cidade, pois assim é possível levar as atividades esportivas aos bairros, aos conjuntos, aos distritos e aos jovens que mais precisam. “Quando o time de basquete vai bem é bom para o atleta, para o menino que está vendo naquilo uma oportunidade de vida, estimulando-o a seguir o caminho correto, é bom para a cidade e é o papel que o prefeito tem que fazer. Além disso, o esporte de alto rendimento leva o nome da cidade de forma positiva para todo o Brasil”, disse o prefeito.

A Associação Pé Vermelho de Esportes (APVE), mantenedora do time de basquete, existe em Londrina há quatro anos, ou seja, foi criada em 2013, com a intenção de fortalecer as categorias de base e, na sequência, estimular as categorias adulto. Segundo o técnico do time, Bruno Lopes, de 40 a 50% do elenco que participará da Liga Nacional de Basquete é de Londrina proveniente do juvenil de base ou de atletas adultos que voltaram a cidade. Outras contratações também serão feitas para ajudarem no fortalecimento do time.

Para os organizadores, a mídia é maior na categoria adulto do que em categorias de base, mas para formar um atleta de alto rendimento não é possível sem os estímulos nas categorias de base. Além disso, a Prefeitura de Londrina é a maior patrocinadora do time de basquete que conta também com o patrocínio do Londrina Esporte Clube (LEC), Unimed Londrina e a Unicesumar.

“Hoje, nosso patrocinador master é a Prefeitura de Londrina. Há nove anos não tínhamos esse suporte e um investimento alto como o da Prefeitura, por isso, temos que agradecer ao prefeito Marcelo, por todo apoio que ele tem dado ao esporte. Ele está sendo o melhor prefeito de Londrina”, afirmou Lopes.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Fernando Madureira, falou sobre sua trajetória no esporte e o peso dela para seu aceite como presidente da fundação, principalmente em relação ao legado da Olimpíadas de Londres. “Toda a expectativa que eu tinha para formar uma equipe e trazer o benefício verdadeiro para o esporte em Londrina, que é atender a comunidade e despertar o interesse do jovem para ele ser um futuro atleta, deu frutos hoje”, disse.

Sobre a competição - Dia 22 de janeiro, os jogadores iniciam os treinamentos, tendo um mês para a estreia, visto que o campeonato começa em 22 de fevereiro. A previsão de término do campeonato é para junho de 2018. A seleção para os participantes das equipes de base serão feitas na segunda quinzena de janeiro de 2018. Os interessados devem se atentar às publicações que serão feitas nas redes sociais do time e na imprensa. Serão selecionados jovens de 12 a 18 anos.

O campeão da Liga Nacional de Basquete (LNB) garante vaga no Novo Basquete Brasil (NBB) temporada 2018/2019. Participaram da solenidade o vice-prefeito, João Mendonça; o chefe de gabinete, Bruno Ubiratan; representante da Codel, Fabian Trelha; presidente da APVE, Mário Carlos Welin Balvedi; o supervisor de basquete masculino adulto, Marival Mazzio Junior; representante da Unicesumar, Wagner Balager; presidente da FEL, Fernando Madureira; presidente do Londrina Esporte Clube, Cláudio Canuto; representantes da Unimed Londrina, Manuela Santana e Thaís Leandro; vereador Felipe Prochet; assessoria do deputado federal, Alex Canziani; secretariado municipal e jogadores de basquete.

N.com