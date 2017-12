Sema faz balanço dos projetos de educação ambiental

A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) divulgou ontem (21) o número de atendimentos realizados em 2017 pela Gerência de Educação Ambiental da pasta. Ao todo, os cinco trabalhos permanentes desenvolvidos pela Sema atingiram 9.595 pessoas, levando o trabalho de educação ambiental a públicos diversos. Entre os projetos estão a “Biblioteca Móvel Ambiental”, com atendimentos nas escolas e em eventos, palestras ambientais, “Descobrindo o Parque”, “Cultivando o Verde” e o “Ecocidadão nas Escolas”.

Além dos projetos permanentes, ao longo do ano, foram promovidas várias ações, em parcerias com outros órgãos, como, por exemplo, a Defesa Civil. Em datas ambientais, como o Dia da Árvore, Dia das Aves, Dia do Rio, Dia da Água, entre outras, a Sema realizou atividades comemorativas relacionadas aos temas, como oficinas e palestras.

Para a secretária municipal do ambiente, Roberta Queiroz, as ações de educação ambiental, principalmente as desenvolvidas com as crianças, faz com que elas entendam a interlocução entre suas práticas individuais e como elas impactam no ambiente. “É muito importante, especialmente para promover uma educação crítica em relação às questões ambientais”, frisou.

Segundo a gerente de Educação Ambiental da Sema, Cristina Borba, os trabalhos voltados à educação ambiental visam atingir sempre o maior número de atendimentos. “Nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível, para mostrar a importância de cuidar para que todos nós possamos usufruir de um ambiente melhor”, disse.

Escolas, grupos e pessoas interessadas em participar de algum dos projetos poderão fazer o agendamento dos atendimentos a partir do próximo dia 15 de janeiro. O contato deverá ser feito com a Gerência de Educação Ambiental da secretaria, pelo telefone 3372-4768 ou 3372-4769.

Os projetos – A Biblioteca Móvel Ambiental possui um acervo de livros, gibis, revistas e outros materiais educativos, relacionados a temas ambientais. O ônibus que abriga a biblioteca itinerante percorre as escolas, onde alunos assistem a vídeos e filmes, fazem leituras e debates sobre preservação, entre outras atividades. A biblioteca também faz atendimentos em eventos, dirigindo-se a outros tipos de público. Neste ano, 7.212 pessoas visitaram o ônibus.

As palestras ambientais realizadas em 2017 trataram sobre diferentes temas, como arborização, compostagem e água. Com estas ações, a gerência de Educação Ambiental atingiu um total de 947 participantes nas palestras.

O projeto Descobrindo o Parque levou 1.176 visitantes ao Parque Arthur Thomas. Com o intuito de mostrar aos participantes a importância da área para a cidade, são realizadas visitas monitoradas, em que eles aprendem sobre a história, hidrografia, flora e fauna local, com biólogos, geógrafos e outros servidores da secretaria.

Quanto à realização das visitas monitoradas, a secretária do Ambiente ressaltou que, além de ser um passeio contemplativo, resulta também em aprendizado e troca de conhecimento. “É uma experiência de apropriação dos nossos espaços naturais”, ressaltou.

No “Cultivando o Verde”, as visitas guiadas ocorrem no Viveiro Municipal. O objetivo é conscientizar e sensibilizar sobre a importância das árvores para o ambiente urbano, mostrando o crescimento das mudas, desde o processo de germinação ao plantio. Foram realizados 221 atendimentos no viveiro em 2017.

Já o “Ecocidadão nas Escolas” teve início em novembro deste ano, como um projeto piloto e, em menos de dois meses, alcançou 219 alunos. Por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a ação é direcionada aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O projeto prevê aulas, por meio de conversa, que provoquem no público adulto uma reflexão sobre questões ambientais importantes para a cidade. A temática abordada nesta primeira etapa de aulas são as queimadas em ambiente urbano, devido à quantidade de denúncias registradas pela secretaria.

As ações do projeto deverão prosseguir em 2018, já no início do período letivo, promovendo um trabalho contínuo com os estudantes, até o final do ano. A intenção é que sejam abordados novos temas ambientais, sugeridos pelos próprios participantes.

Os demais trabalhos também deverão ser mantidos para o próximo ano e a expectativa é que sejam desenvolvidos ainda novos projetos de educação ambiental.

