Calçadão de Londrina sedia “Assalto Literário” neste sábado(23)

O grupo Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA) realiza, neste sábado (23), às 12 horas, o “Assalto Literário”. O encontro será no calçadão de Londrina, na Avenida Paraná, 347, centro, em frente ao Banco do Brasil. O objetivo é fazer com que as pessoas leiam mais obras literárias. Em caso de chuva, será adiado para o dia 30.

Na ação, os artistas abordam as pessoas e anunciam um “assalto”, mas ao invés de levarem os pertences, recitam trechos poéticos e distribuem livros diversos, como romances, contos, poesias, crônicas e textos dramatúrgicos.

Segundo a diretora do Festival Literário de Londrina e idealizadora do “Assalto, Christine Vianna, que também é uma das “assaltantes”, nesta edição serão distribuídos mais de 500 livros. “Nós queremos fazer uma mudança na rotina das pessoas que passam no calçadão, citamos versos de diversas obras literárias nacionais a fim de promover um conceito sobre a leitura”, contou. Ela observou ainda que o trabalho tem o propósito de reunir diversas pessoas, e na última edição chegou a formar uma roda de leitura com os participantes.

O projeto, que gerou para Christine Vianna premiação federal “Todos por um Brasil de leitores” conta com a participação do fotógrafo, José Roberstones Pieretti; do professor de história da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Samir Demétrius; do escritor e ator das obras (Entre Flores e Homes) e (Prelúdios), Leandro Benevides, entre outros.

O “Assalto Literário” integra o Festival Literário de Londrina, que conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

N.com