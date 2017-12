Unespar divulga aprovados e classificação geral do vestibular

A lista com o resultado do vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está disponível desde a madrugada desta sexta-feira (22) em www.vestibular.unespar.edu.br. A Comissão Central do Concurso Vestibular (CCCV) divulgou inicialmente a relação dos aprovados em primeira chamada nos 67 cursos de graduação. Depois, por volta das 10h30, também disponibilizou a classificação geral de todos os candidatos.

A Unespar disponibilizou nesta edição do processo seletivo de novos estudantes um total de 1.746 vagas. Dentre os candidatos, o primeiro lugar geral ficou Maria Luísa Martins dos Reis, aprovada para o curso de Dança, ofertado no campus de Curitiba II (FAP). O desempenho obtido nas provas da primeira fase e no Teste de Habilidades Específicas foi de 878,10.

MATRÍCULAS - Os aprovados em primeira chamada estão automaticamente convocados para efetuarem a matrícula nos dias 30 e 31 de janeiro de 2018. É obrigatória a presença dos candidatos nos campi de seus respectivos cursos nas datas definidas e acompanhados de toda documentação, caso contrário perdem o direito a vaga conquistada.

Os documentos solicitados são o requerimento de matrícula (disponível em www.unespar.edu.br/matriculas), cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; da Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira Modelo 19, em se tratando de estrangeiro; do CPF; do documento militar ou certificado de dispensa militar; do título de eleitor; e duas cópias autenticadas em cartório do Diploma de Conclusão de Ensino Médio. Além disso, uma via original do histórico escolar do Ensino Médio e um comprovante de residência atualizado.

PRIMEIROS LUGARES - Outros candidatos que também se destacaram com o primeiro lugar em cada campus foram: Gabriel Marques de Oliveira, do curso de Administração, do campus de Apucarana, com 758.33 pontos; Carolina Casarin Paes, aprovada em Letras (Português/Inglês), pelo campus de Campo Mourão, com a nota 713.00; Claudete Luginieski, aprovada com 853.50 para o curso de Artes Visuais pelo campus de Curitiba I (Embap).

A primeira colocada pelo campus de Paranaguá, com 769.33 pontos, foi Beatriz Outi, candidata do curso de Ciências Contábeis. No campus de Paranavaí, o primeiro lugar ficou com Maria Eduarda Sanches da Silva, aprovada em Enfermagem com 721.00 pontos. Já o candidato do curso de Ciências Biológicas noturno, do campus de União da Vitória, Marcelo Gil Serrano, foi aprovado com a nota 856.67.

