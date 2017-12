Museu disponibiliza para download livros de história do Paraná

O Museu Paranaense lançou cinco livros das coleções Teses do Museu Paranaense e Histórias do Paraná. As obras estão disponíveis gratuitamente para download em formato pdf no site do museu. Outros cinco títulos anteriores da coleção Histórias do Paraná também estão disponíveis no mesmo formato.

O livro “Vulnerabilidade, resiliência e cultura: comunidades quilombolas no Paraná e o Varzeão”, de Jurandir Souza, faz parte da coleção Teses do Museu Paranaense e fala sobre as comunidades de descendentes negros no Paraná. No livro é retratada a história e as condições atuais da comunidade Varzeão, localizada no município de Dr. Ulysses, interior do Estado.

COLEÇÃO HISTÓRIAS DO PARANÁ - Organizada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Museu Paranaense, a coleção Histórias do Paraná apresenta quatro novos títulos. “O Macabeu: imigração e identidade judaica no Paraná”, de Michel Ehrlich, traz uma discussão sobre os judeus no Brasil, especificamente na cidade de Curitiba. O livro procura traçar alguns dos mais importantes antecedentes para a construção da identidade moderna judaica, e descreve a chegada, adaptação e integração dos judeus no país.

Na publicação “Entre sapatos e livros: a trajetória de um sapateiro na militância comunista em Paranaguá/PR - 1935 a 1964”, Thiago Possiede conta a história do sapateiro Antonio Rocha que, por meio de seus livros, atravessou continentes e travou lutas políticas. Seus hábitos de leitura ficaram tão famosos que se tornou orientador dos estudantes da cidade, auxiliando-os a fazer trabalhos acadêmicos.

No livro “Política entre razão e sentimentos: a militância dos comunistas no Paraná 1945-1947”, Cláudia Monteiro procura demonstrar as motivações compartilhadas pelos membros do Partido Comunista em seus dois anos de existência legal, tecendo uma trama muito original sobre os sentimentos de pertença a um grupo que se autodefine como responsável por uma grande causa, a revolução.

Hitler não morreu e está na América Latina, segundo o autor Marcos Meinerz no livro “Imaginário da formação do IV Reich: América Latina após a 2ª Guerra Mundial”. De acordo com Meinerz, o líder nazista e seus subordinados estariam conspirando para formar o IV Reich. A reorganização do Partido Nacional Socialista no continente receberia a ajuda de imigrantes alemães existentes, inclusive, na pacata cidade de Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná.

OUTROS TÍTULOS - Também pertencentes à coleção Histórias do Paraná, os livros “Cultura e Educação no Paraná”, de Etelvina Maria de Castro Trindade e Maria Luiza Andreazza; “Paraná: Ocupação do território, população e migrações”, de Sérgio Odilon Nadalin; “Paraná: Política e governo”, de Marion Brepohl de Magalhães; “Urbanização e industrialização no Paraná”, de Dennison de Oliveira e “Vida material vida econômica”, de Carlos Roberto Antunes dos Santos foram adicionados ao site do Museu Paranaense e podem ser consultados e baixados no formato pdf.

SERVIÇO: Livros das coleções Teses do Museu Paranaense e Histórias do Paraná.

Disponíveis em: www.museuparanaense.pr.gov.br

Download gratuito.

AEN