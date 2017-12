Comércio de Londrina retoma horário normal de atendimento

O comércio de Londrina retoma seu horário normal de atendimento a partir desta terça-feira, 26. As lojas de rua funcionam das 8 às 18 horas. Nos dias 1º e 2 de janeiro de 2018 os estabelecimentos estarão fechados e retomam o expediente normal na quarta-feira, dia 3, das 8 às 18 horas. O recesso de 2 de janeiro é compensação do domingo, 24, trabalhado.

Os shoppings também voltam a funcionar normalmente das 10 às 22 horas nesta terça-feira, 26. No dia 31, véspera de Ano Novo, as lojas do Catuaí, Londrina Norte, Boulevard e Royal Plaza atendem das 10 às 18 horas, e no dia 1º estarão fechadas. O funcionamento das operações de lazer é facultativo. O Shopping Aurora ainda não informou sua programação.

