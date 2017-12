Negociação de débitos pelo Profis 2017 termina amanhã (27)

Encerra, amanhã (27), o prazo de adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Profis) de 2017. Essa será a última oportunidade para os munícipes de Londrina negociarem seus débitos com a Prefeitura usufruindo das vantagens do programa.

O secretário municipal de Fazenda, Edson de Souza, reforçou a chamada aos contribuintes que ainda não aderiram ao Profis, para que aproveitem o desconto nos pagamentos nestes últimos dias de atendimento. “Até o dia 27, as dívidas podem ser quitadas com desconto de 80% em multa e juros de mora, sendo que agora os pagamentos só podem ser feitos à vista. Os atendimentos na Prefeitura e em todos os postos do Profis continuam com horário ampliado para melhor atender o público”, frisou.



A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada no piso térreo da Prefeitura, não terá atendimento no sábado (23), domingo (24) e segunda-feira (25), feriado de Natal. Neste espaço, os serviços serão atendidos hoje das 8h30 às 18 horas, e terminam amanhã (27), funcionando no mesmo horário.



Outros locais

Na região norte, os atendimentos ocorrem em um ponto localizado na Avenida Saul Elkind, 892. O atendimento é realizado das 12 às 18 horas, seguindo o mesmo cronograma de datas da Praça de Atendimento da Prefeitura.



Já na região sul, o atendimento é feito nas instalações da antiga Pavilon, situada na Avenida Guilherme de Almeida, 2.260. O horário de atendimento é das 11 às 17 horas, também de acordo com a mesma programação. A Agência do SINE, na região central, é o único ponto que não terá atendimento nos dias 26 e 27.



Balanço

Desde julho, quando teve início o Profis 2017, a Secretaria de Fazenda registrou 34.529 adesões ao Programa, que teve até o momento a negociação de 74.975 débitos, tributários ou não. Ao todo, foram renegociados R$46.604.879,75 e, deste montante, R$36.802.454,58 já foram arrecadados. Outros R$9.802.420,17 deverão ser pagos até 27 de dezembro, sendo esta quantia relacionada a parcelamentos de meses anteriores.



A Prefeitura emitiu, desde o começo do Profis, 287.700 correspondências aos contribuintes, entre cartas-boleto e comunicados. Em dezembro, foram enviadas 33 mil cartas do Profis.

NC/PML