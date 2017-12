Trabalho rolandense é finalista em projeto nacional de nutrição no ambiente escolar

Um trabalho desenvolvido pela Pedagoga Andrea Ferreira Neves, da Escola Municipal Maria do Carmo Campos, no Conjunto Domingos Neves, em parceria com o Centro de Convivência do Idoso (CCI), da Secretaria de Assistência Social, que fica ao lado da unidade escolar, foi classificadopara a final em um projeto nacional do Ministério da Educação no tocante a Educação Alimentar e Nutricional (EAN). O resultado final será divulgado na segunda quinzena de janeiro.

O objetivo da jornada é incentivar o debate e a prática das ações de EAN no ambiente escolar e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil, tendo como tema norteador a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade infantil no ambiente escolar.

O Ministério da Educação vai encaminhar um Certificado de Menção Honrosa nominal ao nutricionista, ao diretor da escola e ao coordenador da jornada, em cada Escola finalista.

De acordo co Andrea Ferreira Neves, “o projeto constituiu-se de seis etapas, onde o objetivo principal sempre teve como foco incentivar a criança a ter hábitos saudáveis. Cada etapa tinha um tema relacionado a práticas de boa alimentação”.

Participaram da ação a Professora ichele Cristina Zidoi, a Diretora Sandra Alves da Silva, Rosane Benazi da Secretaria de Educação, a Coordenadora do CCI Marlei de Oliveira, a Agrônoma Angélica Rosenthal, a Nutricionista Horaci Jaqueline Silva Souza Ribeiro e “seo” Laércio, que ajudou no cultivo dos alimentos. Andrea conta que “durante todo o ano estivemos desenvolvendo essas etapas. Fomos diversas vezes na horta do CCI, onde a agrônoma Angélica, gentilmente nos recebia e dava informações importantes as crianças, como também o Laércio, que sempre esteve a disposição nos momentos em que lá estivemos. As crianças vivenciaram o plantio, regaram e colheram as verduras. Preparamos receitas na Escola incentivando as crianças a comerem frutas e vegetais. Teve até receita com alimentos regionais, como bolo de pinhão. Envolvemos todos os eixos da educação infantil nesse trabalho”. Além do trabalho de campo, atividades com música, recorte e colagem, modelagem, confecção de fantoches, jogos e brincadeiras também foram desenvolvidas.

Ainda, a Pedagoga coordenadora do projeto rolandense destaca que as crianças fizeram visitas para ampliar o conhecimento. “Uma das etapas também envolveu o produtor rural e fizemos a visita a dois sítios onde as crianças puderam ver as plantações, ouvir as produtoras e ainda tomar um lanche super natural preparado para eles. O projeto também mobilizou as outras turmas da escola, pois as crianças também estavam engajadas em trabalhar com o desperdício do lanche na escola”.

De maio a novembro foram concluídas as seis etapas previstas no concurso, que exigiam em trabalhar as atividades em sala, montar um texto explicativo sobre como foi o trabalho e se os objetivos foram atingidos. Andrea agradeceu o apoio e o envolvimento de todos, que, segundo ela, sem isso, não seria possível chegar até aqui. “Apesar de estar a frente desse projeto, enquanto pedagoga e incentivadora da ação, sem o apoio da professora Michele não teria conseguido concluir. Também contei com a ajuda da diretora Sandra, das professoras que passaram auxiliando a educação infantil, Alessandra, Eliana, Maria Thereza,Elaine, Andreia, da Rosane, que a todo momento incentivou, das nossas queridas merendeiras e da nutricionista Jaqueline. Fiquei muito feliz pelo trabalho ter sido aprovado nesta primeira instância, pois eram muitos critérios envolvidos. Um projeto do FNDE, a nível nacional, com um saldo positivo é muito gratificante”, celebra. O projeto rolandense foi o único do norte do Paraná que chegou a fase final.

NC/PMR

Clique nas fotos para ampliar