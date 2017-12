Musa do México na Copa 2018, Sheyla Mell exibe o shape após a ceia de Natal

Sheyla Mell foi eleita a Musa do México para a Copa do Mundo de 2018. Com o corpão todo em dia, a gata tirou a roupa logo após a ceia e ostentou o shape. Vestida de Mamãe Noel, ela revelou ter passado a noite de Natal comendo de tudo.

“Eu espero o ano todo para entrar no panetone, na rabanada e no peru. Comi muito e de tudo, não saiu nada da mesa sem que eu sentisse o gosto. Além de comemorarmos o nascimento de Jesus, que é um acontecimento tão especial, o Natal é o dia em que nos dedicamos inteiros aos que amamos”, revelou a gata.

Sobre o Réveillon, a beldade contou que não tem superstições, mas acredita que tudo que é feito com fé tem um resultado positivo. Sheyla já está cheia de pedidos para o ano de 2018, além é claro, de agradecimentos pelo ano de 2017.

“Não sou supersticiosa, mas tudo pode ser, tudo acontece quando você deposita um punhado de fé naquilo que quer, naquilo que acredita. Vale sim colocar as sete sementes de uva na carteira e, se estiver na praia, vale também pular as sete ondas. Sou grata por tudo o que recebi no ano 2017, para 2018 eu tenho ainda alguns pedidos, mas basicamente eu entrarei o ano agradecendo por tudo o que conquistei”, contou a Musa do México. “Gratidão também é uma questão de fé, é preciso agradecer antes de pedir”.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

