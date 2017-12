Wendy Tavares vai liberar dieta nas festas para depois focar totalmente na preparação para o Carnaval

A modelo Wendy Tavares explica que vai liberar a dieta nas festas para depois focar totalmente na preparação para o Carnaval.

"Minha dieta no Natal é mais tranquila. Tento não comer tudo o que tem na ceia, mas óbvio que como algumas coisinhas. Em janeiro, quando faltar um mês para o Carnaval, ficarei totalmente restrita a doces, frituras e coisas gordurosas. Uma dieta totalmente restrita para o meu objetivo que é massa muscular e definição", conta a morena que será destaque de chão da X-9 Paulistana no Carnaval de São Paulo.

"Nesses últimos tempos venho treinando e comendo bastante para poder ganhar um pouco de massa. Preciso atingir um percentual de massa magra para poder secar o máximo que puder visando o Carnaval. Ganhar nesse período para secar com qualidade no Carnaval. Normalmente faço dieta todos os dias, mas no Carnaval farei uma dieta específica", detalha a beldade que tem 103cm de bumbum, 88cm de busto, 60cm de coxa e 63cm de cintura distribuídos em 1,69m de altura e 60kg.

Wendy Tavares nasceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e se mudou para Araçatuba, interior de São Paulo, quando tinha 9 anos. Aos 19 anos ela foi morar em São Paulo para seguir a carreira de modelo.

