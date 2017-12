Letícia Gallo, mamãe fitness, faz ensaio de Natal

Letícia Gallo fez um ensaio de Natal com o fotógrafo Guilherme Bertoncini e mostrou por que aos 41 anos de idade e mãe de 2 filhos é chamada de "mamãe fitness".

A Letícia Gallo da Costa Leite, do IG @letsgallo mora em São Paulo, tem 41 anos, é casada e tem 2 filhos, um adolescente de 13 anos e uma menina de 8 anos. Ela abriu mão de sua carreira profissional pela necessidade de estar perto dos seus filhos nesse período. “Divido hoje casa, marido, academia, além da rotina escolar e extra curricular dos meus filhos”, conta Letícia.

Com 1,79 de altura e 71kg super bem distribuídos, ela conta que teve seu primeiro filho aos 26 anos e na época engordou 26kg. Já na segunda gestação com 31 anos, estava mais consciente quanto a alimentação, então engordou apenas 12kg. E foi a partir dos 32 anos que começou a frequentar a academia com o acompanhamento de um personal trainer, porém sem cobranças, nem exageros. Mas em 2014 começou a pensar num trabalho mais sério para o desenvolvimento muscular e foi aí que decidiu procurar nutrólogo e nutricionista para ajudá-la a atingir seus objetivos e trazer para sua casa um estilo de vida mais saudável.

