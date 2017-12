Bailarina Natacha Horana recebe Troféu Chico Barney como "bailarina do Faustão do ano"

A bailarina, atriz e modelo Natacha Horana foi exaltada como a "bailarina do Faustão do ano" por Chico Barney, um dos colunistas mais influentes do UOL, na sexta-feira (22).

No texto "Troféu Chico Barney: Bailarina do Faustão do ano e outros destaques", o colunista fala sobre as matérias com a loira na mídia, o Instagram dela, além dos trabalhos da bailarina, atriz e modelo como repórter na TV Globo e no site "Gshow". Entre as celebridades que Natacha já entrevistou estão Lázaro Ramos, Ellen Rocche, Nicolas Prattes, Maria Joana e Lucas Veloso.

"Natacha Horana recebe o Troféu Chico Barney graças a um desempenho fora de série. Começou o ano escondida, lá perto do corredor que dá acesso ao palco, mas foi galgando seu espaço: deu entrevistas bombásticas para a RedeTV!, transformou seu Instagram em um dos eventos mais concorridos da década e agora já está trabalhando como repórter e fazendo merchans. Por mim, tudo bem", escreveu Chico Barney.

