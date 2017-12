Após ser intitulada "Rainha do Bem", Simone Sampaio aproveita folga para cuidar do corpo

Após a maratona em que participou de algumas ações solidárias com distribuições de presentes para crianças carentes, onde foi intitulada pelos integrantes da ONG como "Rainha do Bem", no último dia (22), Simone Sampaio que brilha como Rainha de bateria no carnaval paulistano, aproveitou a pequena folga nos compromissos antes das festas de final de ano, para cuidar do corpo.



A beldade esteve na clínica da Dra.Luciana Villas Bôas, situada no bairro do Itaim Bibi, na zona oeste da capital de São Paulo, onde procurou a dermatologista para realizar alguns procedimentos estéticos como por exemplo o Peeling Ultrasônico, que é um tratamento que visa promover a renovação celular da pele através da micro abrasão e retirada das camadas mais superficiais da pele. Logo em seguida também realizou o procedimento de radiofrequência, tratamento que serve para eliminar a gordura localizada e combater a flacidez da pele, eliminando rugas e linhas de expressão.



A mineira que mora na capital de São Paulo é considerada uma veterana quando o assunto é desfile de escola de samba. Foi eleita a “rainha das rainhas” do Carnaval de São Paulo, está há mais de duas décadas participando da folia de momo e atualmente a beldade está indo para o sétimo ano consecutivo como rainha de bateria da Dragões da Real, agremiação oriunda da torcida do São Paulo, seu time do coração.



Simone que é jornalista, já participou do reality 'A Fazenda' da RecordTv e já trabalhou como assistente de palco em um programa de televisão, além de ter explorado seu talento no cinema, quando em 2009, atuou no filme Salve Geral, de Sérgio Rezende.