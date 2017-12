Venha compor a equipe ambiental da UEL

Estão abertas as inscrições para a Pós-Graduação em Economia Ambiental da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Venha ser aluno de um curso de Especialização em Economia Ambiental na UEL, com referência nacional e internacional em consultoria, assessoria, auditoria, perícia e atuação em órgãos públicos e privados!

A economia ambiental perpassa todas as áreas do conhecimento, assim podem candidatar-se graduandos e graduados de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, desde que comprovem a conclusão da graduação na data da matrícula.

Durante o ano letivo os participantes serão capacitados técnica e eticamente por meio do contato com profissionais renomados do setor, vindos de órgãos como IBAMA, IAP, MINISTÉRIO PÚBLICO, SEMAs, CONSEMAs e outros profissionais. Os participantes também farão visitas técnicas em empresas, órgãos e instituições especializados em meio ambiente.

Na parte técnica, os alunos também aprenderão a utilizar princípios econômicos, conceitos técnicos e ferramentas da gestão ambiental para o desenvolvimento de projetos na área, na formulação de estratégias e em avaliações sobre os riscos e impactos ambientais, por meio da análise do ciclo de vida de produtos e qualidade dos projetos ambientais.

As aulas serão realizadas entre março e dezembro de 2018 no Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA). As atividades serão ministradas às sextas-feiras à noite e aos sábados em período integral, totalizando 24 finais de semana com aula.

A taxa de Inscrição custa R$ 81,00 e os interessados deverão se inscrever até 31/01, no endereço eletrônico http://www.uel.br/proppg/inscricoes. No link estão disponíveis as informações sobre os documentos exigidos para a seleção.

Após a seleção, os participantes poderão dividir as mensalidades em até 18 vezes de R$ 299,00. Mais detalhes sobre a seleção dos participantes, ementa, prazos, corpo docentes entre outras informações no site www.uel.br/pos/economiadomeioambiente.

