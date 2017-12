Luciane Hoerpers posa sensual e ensina como curar ressaca pós festas: “Muita banana”

Após 17° cirurgia, a Miss Plásticas exibiu seu corpão em ensaio para marca

Dona de um corpo saradíssimo, Luciane Hoepers posou de biquíni para a marca Saradonhas, No ensaio, a Miss Plásticas exibe seus músculos torneados e a barriga saradíssima.

Luh revela que deixará de lado a dieta e vai consumir bebidas alcóolicas nas festas de fim de ano. A loira ensina até uma receita para quem abusar, que não será o caso dela, do álcool e no dia seguinte ficar de ressaca.



"Quando abuso, bebo pelo menos três copos de água de coco no dia seguinte da bebedeira. Isto porque o álcool desidrata o organismo, e água de coco é um santo remédio para combater a desidratação. Ela faz com que o corpo se reidrate muito mais rápido", diz ela, que ainda tem outra sugestão que também aprendeu com sua nutricionista:



“Muita banana. A fruta é rica em potássio, um dos nutrientes que mais são eliminados durante o processo, devido ao poder diurético das bebidas alcoólicas”.



Referência em corpo sarado

Neste mês, depois de se submeter a duas cirurgias plásticas em novembro, a beldade fez um tratamento rejuvenescedor no rosto, chamado P.D.O Threat Lifting. Ela é referência em boa forma nas redes sociais. No Instagram, Luciane tem quase 1 milhão de seguidores.

Clique nas fotos para ampliar