Clientes e colaboradores da Unimed Londrina comemoram Natal com idosos de um asilo da cidade

Organizada pela equipe de Responsabilidade Social, a ação contou com a ajuda do Papai e da Mamãe Noel na entrega dos presentes

Um almoço especial preparado pelo asilo seguido da entrega dos presentes de Natal – com direito a Papai e Mamãe Noel – comprados pelos colaboradores da Unimed Londrina. Foi assim que os moradores do Lar Maria Tereza Vieria, de Londrina, comemoraram a data natalina na última quinta-feira, dia 21. A ação da entrega dos presentes foi organizada pela equipe de Responsabilidade Social e contou com a ajuda voluntária dos colaboradores da Cooperativa e clientes da operadora de saúde.

Artemia de Campos Silva, de 87 anos, é moradora do asilo. Ela pediu um vestido colorido de presente e seu pedido foi atendido. “Achei bonito o vestido! Espero que fique bom”, afirma. Dona Artemia avaliou positivamente a ação da Unimed e o almoço concedido pela instituição. “Recebi a visita da minha irmã no almoço. Eu adorei”, comenta.

O voluntário e cliente da Unimed Londrina, Alex Sandro dos Santos, levou a família para acompanhar a entrega dos presentes. Ele aproveitou para tocar violão com os idosos. “Muito gratificante participar disso. O carinho e o calor que eles estão recebendo são os mesmos que abastecem a gente”, comenta Santos.

A presidente do Lar Maria Tereza Vieira, Sueli Rizzi, aprovou a iniciativa. “É uma alegria receber a Unimed Londrina. Ver as vozinhas e os vozinhos se sentirem valorizadas é muito bonito. É gratificante ver que tem gente que se importa com eles”, diz Sueli.

O analista de Suporte de Tecnologia da Informação, Edno de Souza, se fantasiou de Papai Noel e entregou os presentes. Para ele, o gesto foi muito sentimental. “Mais que entregar o presente, o abraço e um Feliz Natal foram suficientes para proporcionar um sorriso aos idosos”, diz Souza.

“A gente encontra a solidariedade dos colaboradores o ano todo. O cuidado especial que cada um teve em adotar o pedido foi muito bonito. A magia do Natal amolece o coração das pessoas, e essa ação foi muito emocionante. Fechamos o ano com chave de ouro”, avalia a especialista de Responsabilidade Social, Fabianne Piojetti.

Asimp/UnimedLondrina