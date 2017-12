Blogueira Teen Júlia Andrade mostra as tendências do verão 2018

A estudante Júlia Andrade, de 13 anos é considerada a blogueira teen do momento. Apesar do pouco tempo de carreira, a gatinha possui em seu perfil no Instagram aproximadamente 12 mil seguidores que apreciam e contemplam esse universo, sempre acompanhando todas as postagens das principais tendências da moda, que tem feito a cabeça da garotada.



Sua paixão pelo universo da moda, assim como o ballet, já lhe renderam até alguns troféus, os quais fizeram transformar o seu hobby preferido em algo totalmente profissional.



O diferencial do blog da Júlia é a aproximação que a blogueira tem com suas seguidoras. Compartilhando 'lifestyle' e muitas novidades e dicas essenciais para o público teen, os quais assim como ela amam moda, e querem estar por dentro de todas as novidades do momento para arrasarem no dia-a-dia.



Apesar da pouca idade, a blogueira está antenada no mercado de mídias sociais, fazendo sempre workshop no seguimento, tendo inclusive participado recentemente de um concurso de seleção de modelos da 'New Models', comandado por Dílson Stein, onde conheceu o senhor Valdir Bündchen, pai da Top Model mais famosa do mundo - Gisele Bündchen.



Com a supervisão da Fashion Designer Priscila de Sá, a Blogger Júlia Andrade estrelou um ensaio inspirado nas tendências deste verão que início ontem, quinta-feira (21), posando para as lentes do fotógrafo Renato Cipriano, onde mostrou alguns dos looks que irão fazer a cabeça da garotada para curtirem as festas de final de ano, assim como os passeios das férias escolar.



Para acompanhar mais sobre a carreira da blogueira, basta acompanha-la no perfil do Instagram @juliaandrade.jubs