Receitas: Peru assado com molho de abacaxi, farofa fitness, chocotone light e sem lactose

Peru assado com molho de abacaxi

Ingredientes:

Peru: 1 ave grande

Alho: 1 colher (sopa), amassado

Cebola: 1 unidade média ralada

Folha de louro: 1 ramo

Azeite: 50 ml

Sal do Himalaia

Pimenta branca

Abacaxi: 220 g, cortado em cubos

Açúcar de coco

Manteiga Ghee

Preparo:

No liquidificador, misture o alho, a cebola, as folhas de louro, o azeite, a pimenta branca e o sal do Himalaia a gosto. Bata tudo até que vire um creme homogêneo. Reserve.

Limpe o peru e o coloque sobre um recipiente fundo. Tempere-o com o creme e coloque para assar coberto com papel alumínio, virando a carne a cada 2 horas.

Em uma panela, coloque o abacaxi cortado em cubos, acrescente ½ xícara (chá) de água e 1 colher (sopa) de açúcar de coco. Deixe ferver. Depois, acrescente 1 colher (sopa) de manteiga ghee e sal do Himalaia.

Quando a carne estiver assada, jogue o molho de abacaxi por cima.

Farofa fitness

Ingredientes:

2 cenouras (médias) raladas

2 abobrinhas raladas

1 cebola (média) ralada

1 pimentão ralado

3 dentes de alho

Azeite

1 envelope de tempero de legumes

2 xícaras de farinha de mandioca

Salsinha picada a gosto

Preparo:

Coloque o azeite em uma panela e frite o alho até dourar, acrescentando a cebola, a cenoura, o pimentão e a abobrinha. Refogue os ingredientes, acrescente o caldo de legumes, misture bem e coloque a farinha de mandioca.

Mexa até que todos os ingredientes estejam bem misturados e por último, ponha a salsinha. Tire do fogo e deixe esfriar.

Chocotone light e sem lactose

Ingredientes:

1 xícara de água morna

1 colher (sopa) de açúcar de coco

1 colher (sopa) de fermento biológico

1 ½ xícara de farinha de arroz

½ xícara de fécula de batata

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1 xícara de polvilho doce

3 ovos orgânicos

4 colheres (sopa) de óleo de coco

1 xícara de açúcar de coco

1 colher (chá) rasa de goma xantana

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

4 colheres (sopa) de cacau

1 colher (chá) de canela em pó

1 colher (chá) de vinagre de maça

1 xícara de nozes picadas

1 xícara de chocolate picado sem lactose 70% cacau

3 colheres de sopa de raspas de laranja

1 pitada de sal

Preparo:

Pré Fermentação: Dissolva por completo o açúcar e o fermento biológico em água morna.

Depois, reserve em local fechado por 10 minutos até formar uma espuma.

Após a pré-fermentação e o tempo de repouso da massa, peneire em um recipiente à parte as farinhas e as misture os ingredientes secos (com exceção da goma xantana e o açúcar).

Bata os ovos com o açúcar até crescer um pouco, então adicione o óleo, as raspas de laranja e o vinagre de maçã.

Acrescente aos poucos a espuma da pré-fermentação e em seguida, coloque os ingredientes secos e misture bem. Adicione então a goma xantana e bata bem até obter uma massa consistente e homogênea.

Coloque a massa em um recipiente onde ela tenha espaço para crescer e a misture com as nozes e o chocolate. Após misturar bem, transfira a massa para uma forma de panetone e deixe crescer por 30 minutos em local fechado.

Asse em forno pré-aquecido por aproximadamente 35 minutos e para decorar, polvilhe cacau.

(Renata Spallicci)