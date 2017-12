Renata Spallicci faz ensaio fotográfico vestida de mamãe noel

Renata Spallicci, que já sofreu bullying na escola e hoje é conhecida como "Mulher Maravilha da vida real" pela sua luta junto às mulheres por mais igualdade e respeito, fez um belíssimo ensaio fotográfico vestida de mamãe noel.

"O Natal foi uma data triste para mim durante anos após a separação dos meus pais quando eu tinha 17 anos. Foi um período tenso. Este ano de 2017 foi um ano tão feliz e abençoado que resolvi alimentar minha criança interior de amor me vestindo de mamãe noel para celebrar o nascimento de Jesus", exalta a atleta profissional WBFF, executiva, blogueira, escritora, empreendedora e coach que aproveitou para ensinar uma deliciosa ceia light de Natal.

"As festas de final de ano estão chegando e um dilema surge: como curtir as delícias da ceia de Natal e do Ano Novo sem estragar todo o esforço do ano? Muitas pessoas não acreditam que seja possível maneirar e saborear a ceia sem sair totalmente da alimentação saudável. A resposta é sim! E você poderá garantir um verão sem canga! Minhas dicas para uma ceia deliciosamente light, sem peso na consciência e com muito sabor de festa! Aposte nas carnes magras, muito cuidado com as farofas e invista em preparar um panetone light!", orienta ela.

A morena de admite que sofre recriminação por manter a dieta mesmo no Natal: "Sempre recriminaram, principalmente minha família que valoriza muito o ritual de jantarmos juntos os pratos que são preparados de geração a geração. Porém este ano eles vão se surpreender pois vou fazer off do Natal até dia 3 de janeiro, que é quando eu e meu noivo chegaremos de viagem. Então a ceia está garantida! Mas para aqueles que querem manter o foco, o ideal é seguir minhas dicas".

Confira abaixo as receitas de peru assado com molho de abacaxi, farofa fitness, chocotone light e sem lactose indicadas por Renata Spallicci, a "Executiva Sarada", para a deliciosa ceia light de Natal:

Peru assado com molho de abacaxi

Ingredientes:

Peru: 1 ave grande

Alho: 1 colher (sopa), amassado

Cebola: 1 unidade média ralada

Folha de louro: 1 ramo

Azeite: 50 ml

Sal do Himalaia

Pimenta branca

Abacaxi: 220 g, cortado em cubos

Açúcar de coco

Manteiga Ghee

Preparo:

No liquidificador, misture o alho, a cebola, as folhas de louro, o azeite, a pimenta branca e o sal do Himalaia a gosto. Bata tudo até que vire um creme homogêneo. Reserve.

Limpe o peru e o coloque sobre um recipiente fundo. Tempere-o com o creme e coloque para assar coberto com papel alumínio, virando a carne a cada 2 horas.

Em uma panela, coloque o abacaxi cortado em cubos, acrescente ½ xícara (chá) de água e 1 colher (sopa) de açúcar de coco. Deixe ferver. Depois, acrescente 1 colher (sopa) de manteiga ghee e sal do Himalaia.

Quando a carne estiver assada, jogue o molho de abacaxi por cima.

Farofa fitness

Ingredientes:

2 cenouras (médias) raladas

2 abobrinhas raladas

1 cebola (média) ralada

1 pimentão ralado

3 dentes de alho

Azeite

1 envelope de tempero de legumes

2 xícaras de farinha de mandioca

Salsinha picada a gosto

Preparo:

Coloque o azeite em uma panela e frite o alho até dourar, acrescentando a cebola, a cenoura, o pimentão e a abobrinha. Refogue os ingredientes, acrescente o caldo de legumes, misture bem e coloque a farinha de mandioca.

Mexa até que todos os ingredientes estejam bem misturados e por último, ponha a salsinha. Tire do fogo e deixe esfriar.

Chocotone light e sem lactose

Ingredientes:

1 xícara de água morna

1 colher (sopa) de açúcar de coco

1 colher (sopa) de fermento biológico

1 ½ xícara de farinha de arroz

½ xícara de fécula de batata

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1 xícara de polvilho doce

3 ovos orgânicos

4 colheres (sopa) de óleo de coco

1 xícara de açúcar de coco

1 colher (chá) rasa de goma xantana

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

4 colheres (sopa) de cacau

1 colher (chá) de canela em pó

1 colher (chá) de vinagre de maça

1 xícara de nozes picadas

1 xícara de chocolate picado sem lactose 70% cacau

3 colheres de sopa de raspas de laranja

1 pitada de sal

Preparo:

Pré Fermentação: Dissolva por completo o açúcar e o fermento biológico em água morna.

Depois, reserve em local fechado por 10 minutos até formar uma espuma.

Após a pré-fermentação e o tempo de repouso da massa, peneire em um recipiente à parte as farinhas e as misture os ingredientes secos (com exceção da goma xantana e o açúcar).

Bata os ovos com o açúcar até crescer um pouco, então adicione o óleo, as raspas de laranja e o vinagre de maçã.

Acrescente aos poucos a espuma da pré-fermentação e em seguida, coloque os ingredientes secos e misture bem. Adicione então a goma xantana e bata bem até obter uma massa consistente e homogênea.

Coloque a massa em um recipiente onde ela tenha espaço para crescer e a misture com as nozes e o chocolate. Após misturar bem, transfira a massa para uma forma de panetone e deixe crescer por 30 minutos em local fechado.

Asse em forno pré-aquecido por aproximadamente 35 minutos e para decorar, polvilhe cacau.

"É isso aí! Da para curtir, saborear uma ceia deliciosa e representar na praia!", destaca Renata Spallicci.]

