Confira o calendário de feriados e pontos facultativos de 2018

Ministério do Planejamento divulgou, ontem (26), o cronograma que deverá ser seguido pela Administração Pública federal

Em 2018, os brasileiros terão nove feriados e cinco pontos facultativos. Portaria divulgada ontem (26) pelo Ministério do Planejamento traz o cronograma dessas datas para o próximo ano.



Dias relacionados a credos e religiões que não estão na lista poderão ser compensados. Para isso, deverá haver autorização do responsável pela unidade administrativa onde o servidor trabalha. No entanto, não é permitido antecipar os pontos facultativos. Confira as datas:

Feriados Nacionais

– 1° de janeiro: Confraternização Universal

– 30 de março: Paixão de Cristo

– 21 de abril: Tiradentes

– 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho

– 7 de setembro: Independência do Brasil

– 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida

– 2 de novembro: Finados

– 15 de novembro: Proclamação da República

– 25 de dezembro: Natal



Ponto Facultativo

– 12 de fevereiro: Carnaval

– 13 de fevereiro: Carnaval

– 14 de fevereiro: quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)

– 31 de maio: Corpus Christi

– 28 de outubro: Dia do Servidor Público

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério do Planejamento