Inscrição em residência médica da Secretaria de Saúde de Londrina termina na terça

São ofertadas seis vagas e as inscrições devem ser feitas através da internet; prova objetiva será no dia 21 de janeiro de 2018

O prazo de inscrições para vagas em residência médica na área de Medicina de Família e Comunidade, ofertadas pela Comissão de Residência Médica (COREME), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em Londrina, termina na próxima terça-feira (2). São oferecidas seis vagas, com bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde – Programa Pró-Residência.



Os interessados devem se inscrever pela internet, no site da Prefeitura, no endereço https://goo.gl/wCNi7E. A taxa de inscrição é de R$ 300,00 e servidores públicos municipais e candidatos de baixa renda que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) não pagam.



A residência é para pós-graduação, com treinamento em serviço, voltado aos portadores de diploma em Medicina e estudantes que estejam concluindo o curso até o último dia útil antes do início da residência. Caso o candidato tenha cursado Medicina em outro país, é necessário que o diploma seja revalidado por uma universidade pública do Brasil.



Os concorrentes estrangeiros deverão também apresentar visto de permanência, além de comprovar a proficiência da língua portuguesa, por instituição oficial (CELPE-BRAS). Todos deverão ter registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).



O processo seletivo será feito por meio de uma prova objetiva, que ocorrerá no dia 21 de janeiro, e uma prova de análise de curriculum vitae, com arguição, prevista para os dias 15 e 16 de fevereiro, na Sede da Autarquia Municipal de Saúde.



A médica do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, da Secretaria Municipal de Saúde, Vânia Brum, destacou que a residência nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) possibilita o fortalecimento da rede pública de saúde e das atividades junto à comunidade. De acordo com Brum, as expectativas da secretaria com o processo seletivo são boas e a procura pelas vagas tem sido maior em relação aos anos anteriores.



O resultado final e a publicação do edital de convocação de candidatos aprovados estão previstos para o dia 26 de fevereiro de 2018, no mesmo endereço eletrônico. O edital completo com mais informações, assim como a lista de documentos necessários para inscrição está disponível no Jornal Oficial nº 3.397.

